Рыбакина сенсационно обыграла Халеп и вышла в финал Уимблдонского турнира

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Уимблдон-2022, женщины, 1/2 финала

Рыбакина – Халеп – 2:0 (6:3, 6:3)

23-летняя казахская теннисистка приступила к делу со старта. Рыбакина быстро повела 3:0 и обеспечила себе гандикап до конца партии. Завершить сет она могла еще при счете 5:2, но Халеп отыграла сет-пойнт. Однако уже на своей подаче Рыбакина с третьей попытки взяла сет.

Вторая партия началась с брейка Рыбакиной. И хоть вскоре она проиграла "свой" гейм, но мгновенно оформила обратный брейк. Соперницы продолжили брать свои подачи, однако в эндшпиле казахская теннисистка еще раз вырвала гейм на подаче Халеп и впервые в карьере прорвалась в финал мэйджора.

В другом полуфинале триумфовала третья сеянная Онс Жабер. В трех сетах она обыграла немку Марию. Решающий поединок состоится в субботу, 9 июля.