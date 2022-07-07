ru ua
Чт, 07 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Рыбакина сенсационно обыграла Халеп и вышла в финал Уимблдонского турнира

Новина українською →
Соединенное Королевство, Четверг 07 июля 2022 19:23
Рыбакина сенсационно обыграла Халеп и вышла в финал Уимблдонского турнира Фото: Елена Рыбакина впервые будет играть в финале "Большого шлема" (wimbledon.com)
Автор: Антон Федорцив

Во втором полуфинале Уимблдона-2022 представительница Казахстана Елена Рыбакина в двух сетах одолела румынку Симону Халеп (6:3, 6:3).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Уимблдон-2022, женщины, 1/2 финала

Рыбакина – Халеп – 2:0 (6:3, 6:3)

23-летняя казахская теннисистка приступила к делу со старта. Рыбакина быстро повела 3:0 и обеспечила себе гандикап до конца партии. Завершить сет она могла еще при счете 5:2, но Халеп отыграла сет-пойнт. Однако уже на своей подаче Рыбакина с третьей попытки взяла сет.

Вторая партия началась с брейка Рыбакиной. И хоть вскоре она проиграла "свой" гейм, но мгновенно оформила обратный брейк. Соперницы продолжили брать свои подачи, однако в эндшпиле казахская теннисистка еще раз вырвала гейм на подаче Халеп и впервые в карьере прорвалась в финал мэйджора.

В другом полуфинале триумфовала третья сеянная Онс Жабер. В трех сетах она обыграла немку Марию. Решающий поединок состоится в субботу, 9 июля.

К слову, ранее разобрали топ-5 возвращений на вершину тенниса после беременности.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Теннис Уимблдон
NEWS
В Раде предлагают мораторий на взыскание долгов за коммуналку во время войны
В Раде предлагают мораторий на взыскание долгов за коммуналку во время войны
DAILY
Лондон с нами. Почему уходит Джонсон и чего Украине ждать от его преемника
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Лондон с нами. Почему уходит Джонсон и чего Украине ждать от его преемника