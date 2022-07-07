Рыбакина сенсационно обыграла Халеп и вышла в финал Уимблдонского турнира
Во втором полуфинале Уимблдона-2022 представительница Казахстана Елена Рыбакина в двух сетах одолела румынку Симону Халеп (6:3, 6:3).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.
Уимблдон-2022, женщины, 1/2 финала
Рыбакина – Халеп – 2:0 (6:3, 6:3)
23-летняя казахская теннисистка приступила к делу со старта. Рыбакина быстро повела 3:0 и обеспечила себе гандикап до конца партии. Завершить сет она могла еще при счете 5:2, но Халеп отыграла сет-пойнт. Однако уже на своей подаче Рыбакина с третьей попытки взяла сет.
Вторая партия началась с брейка Рыбакиной. И хоть вскоре она проиграла "свой" гейм, но мгновенно оформила обратный брейк. Соперницы продолжили брать свои подачи, однако в эндшпиле казахская теннисистка еще раз вырвала гейм на подаче Халеп и впервые в карьере прорвалась в финал мэйджора.
В другом полуфинале триумфовала третья сеянная Онс Жабер. В трех сетах она обыграла немку Марию. Решающий поединок состоится в субботу, 9 июля.
The final is set.— Wimbledon (@Wimbledon) July 7, 2022
It's Jabeur vs. Rybakina for the Ladies' Singles title #Wimbledon #CentreCourt100 pic.twitter.com/tLovGbxPfo
К слову, ранее разобрали топ-5 возвращений на вершину тенниса после беременности.
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