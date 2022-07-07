Жабер стала першою фіналісткою Вімблдона-2022 після перемоги над Марією

Туніська тенісистка Онс Жабер вперше в професіональній кар'єрі пробилася у фінал турніру "Великого шолома", обігравши німкеню Татьяну Марію у півфіналі Вімблдона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Вімблдон-2022, жінки, 1/2 фіналу

Жабер – Марія – 2:1 (6:2, 3:6, 6:1)

Третя сіяна на трав'яному мейджорі витратила на перемогу три сети. У першій партії Жабер не мала тотальної переваги над Марією. Однак, туніска щоразу була трохи спритнішою і точнішою, та ще й оформила два брейки.

Здавалося, що і другий сет стане легкою прогулянкою для Жабер. Проте, 27-річна тенісистка не змогла розвинути успіх відразу. Туніска програла гейм на своїй подачі в середині партії й почала "горіти" 1:4. Вона ще зуміла нав'язати Марії боротьбу (3:5), але німкеня не помилялася і зрівняла рахунок за сетами.

Попри великі очікування, третя партія гостросюжетним трилером не стала. Жабер впоралася з опоненткою всього за 27 хвилин, дозволивши взяти Марії всього один гейм. Та й той за рахунку 0:5. Тож туніська тенісистка цілком виправдала статус фаворитки.

У фіналі Вімблдона Жабер зустрінеться з переможницею пари Рибакіна – Халеп. Вирішальний поєдинок відбудеться у суботу, 9 липня.