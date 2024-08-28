На Рязанской ГРЭС начался сильный пожар, очевидцы сообщали о взрыве (видео)

"Возгорание произошло на электростанции в Новомичуринске Пронского района Рязанской области. Очевидцы также сообщили, что перед пожаром прозвучал взрыв", - говорится в сообщении.

Сейчас, по данным Telegram-канала, теплоэлектростанция охвачена дымом. По данным местных СМИ, причиной так называемого "задымления" на станции, стало нарушение технологического процесса.

Что известно о Рязанской ГРЭС

Рязанская ГРЭС (ее еще называют "Новомичуринская ГРЭС") - тепловая электрическая станция в Новомичуринске Пронского района Рязанской области. Она расположена в 80 км к югу от Рязани, на берегу реки Проня.

Рязанская ГРЭС (росСМИ)

Рязанская ГРЭС, пр данным открытых источников, занимает шестую позицию в списке мощнейших теплоэлектростанций РФ, в европейской части России она уступает только Костромской ГРЭС. В составе станции 7 энергоблоков.