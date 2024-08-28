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На Рязанской ГРЭС начался сильный пожар, очевидцы сообщали о взрыве (видео)

Фото: Рязанская ГРЭС (росСМИ)
Автор: Наталия Гурковская

28 августа на Рязанской ГРЭС произошел пожар. Ему, по данным очевидцев, предшествовал взрыв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Рядовка".

"Возгорание произошло на электростанции в Новомичуринске Пронского района Рязанской области. Очевидцы также сообщили, что перед пожаром прозвучал взрыв", - говорится в сообщении.

Сейчас, по данным Telegram-канала, теплоэлектростанция охвачена дымом. По данным местных СМИ, причиной так называемого "задымления" на станции, стало нарушение технологического процесса.

Что известно о Рязанской ГРЭС

Рязанская ГРЭС (ее еще называют "Новомичуринская ГРЭС") - тепловая электрическая станция в Новомичуринске Пронского района Рязанской области. Она расположена в 80 км к югу от Рязани, на берегу реки Проня. 

Рязанская ГРЭС (росСМИ)

Рязанская ГРЭС, пр данным открытых источников, занимает шестую позицию в списке мощнейших теплоэлектростанций РФ, в европейской части России она уступает только Костромской ГРЭС. В составе станции 7 энергоблоков. 

Атаки на важные объекты в России

Дроны постоянно атакуют важные объекты в России, в частности, задействованные в обеспечении оккупантов, участвующих в масштабном вторжении в Украину, начиная с февраля 2022 года.

Например, только с начала суток 28 августа зафиксировано уже несколько подобных атак. Так, по данным источников РБК-Украина, Силы обороны поразили нефтебазу в Ростовской области, которая обеспечивает оккупантов. К тому же дроны атаковали емкость для хранения нефтепродуктов в Кировской области РФ, а в Воронежской области БПЛА совершили налет на склад с боеприпасами.

Как следствие, по данным издания Business Insider, РФ вынуждена пересмотреть свою стратегию ПВО из-за успешных ударов Сил обороны Украины.

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