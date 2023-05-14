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Спасатели разработали инструкцию для детей на случай воздушной тревоги

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Украина, Воскресенье 14 мая 2023 06:44
Спасатели разработали инструкцию для детей на случай воздушной тревоги Фото: спасатели разработали инструкцию для детей на случай воздушной тревоги (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украинским детям напомнили, что нужно делать в первую очередь при воздушной тревоге. Разработана специальная инструкция.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям в Telegram.

Спасатели обнародовали инструкцию, которую они разработали совместно с UNICEF Ukraine. В ней указаны алгоритмы действий для детей во время воздушной тревоги, если они находятся в школе или общественном транспорте.

"Эти правила просты, но очень важны для сохранения здоровья и жизни детей! Четкие инструкции помогут им не растеряться и поступить правильно во время воздушной тревоги", - сказано в сообщении ГСЧС.

При этом спасатели отмечают, что самое главное правило во время воздушной тревоги - пройти в укрытие.

Напомним, ранее стало известно, что в Украине запустили специальный сайт, на котором детей обучают минной безопасности.

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ГСЧС діти Война России против Украины воздушная тревога
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