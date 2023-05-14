Спасатели разработали инструкцию для детей на случай воздушной тревоги

Украинским детям напомнили, что нужно делать в первую очередь при воздушной тревоге. Разработана специальная инструкция.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям в Telegram .

Спасатели обнародовали инструкцию, которую они разработали совместно с UNICEF Ukraine. В ней указаны алгоритмы действий для детей во время воздушной тревоги, если они находятся в школе или общественном транспорте.

"Эти правила просты, но очень важны для сохранения здоровья и жизни детей! Четкие инструкции помогут им не растеряться и поступить правильно во время воздушной тревоги", - сказано в сообщении ГСЧС.

При этом спасатели отмечают, что самое главное правило во время воздушной тревоги - пройти в укрытие.