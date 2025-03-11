Спасатели предупредили туристов о шторме в горах: куда ходить не стоит

Спасатели предупредили туристов о шторме в горах. Учитывая погодные условия гражданам рекомендуют воздержаться от прогулок в некоторых локациях.
РБК-Украина рассказывает, что об этом известно.
Сначала о существенном ухудшении погодных условий сообщили горные спасатели Прикарпатья.
"Внимание! Шторм", - подчеркнули они по состоянию на 8 часов утра вторника, 11 марта.
Согласно информации экспертов, температура воздуха на горе Поп Иван Черногорский на тот момент составляла минус один градус по Цельсию. При этом скорость западного ветра достигала 24 метров в секунду.
В целом же на вершине горы было облачно и туманно.
"Не выходите в высокогорье!" - отметили спасатели в своем Facebook и опубликовали фотографию, иллюстрирующую текущие погодные условия.
Несколько позже о ситуации на высокогорье Карпат рассказали в пресс-службе Главного управления ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области в Facebook.
"Внимание! Шторм! Спасатели призывают граждан не отправляться в горы в период ухудшения погодных условий", - сообщили в ГСЧС (сделав перепост соответствующего сообщения горных спасателей Прикарпатья).
Между тем Ивано-Франковский областной центр по гидрометеорологии предупреждает граждан о снеголавинной опасности.
"11-12 марта в высокогорье Ивано-Франковской области сохранится значительная снеголавинная опасность. 3 уровень опасности - оранжевый", - отметили специалисты.
Стоит отметить, что в целом порывы юго-западного ветра со скоростью 15-20 м/с метеорологи прогнозируют в регионе как минимум до конца суток.
Напомним, что гора Поп Иван (известная также как Поп Иван Черногорский или Черная Гора) - одна из самых высоких вершин Украинских Карпат (2028,5 м).
Она расположена на юго-восточном конце главного хребта массива Черногора - на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей.
На вершине горы находятся руины польской астрономо-метеорологической обсерватории, частично восстановленные для туристических нужд и известные под современным популярным названием "Белый Слон".
17 февраля именно там зафиксировали рекордные 22 градуса мороза.
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При подготовке материала были использованы следующие источники: страницы горных спасателей Прикарпатья, Главного управления ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области и Ивано-Франковского областного центра по гидрометеорологии в Facebook.
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