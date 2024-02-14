Спасатели показали последствия ночной атаки на Селидово Донецкой области

Этой ночью оккупанты атаковали Селидово дважды. Под удар попала больница и пятиэтажка. Был разрушен подъезд.

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что в результате атаки пострадали 12 человек, трое погибли - беременная, женщина и ребенок 2015 года рождения. Среди пострадавших также четверо детей.

В больнице на момент обстрела было около 200 человек, а десятки пациентов в тяжелом состоянии.

Что еще известно об обстреле

Напомним, ночью Донецкая ОВА сообщила, что российские оккупанты обстреляли город Селидово. В результате удара пострадала пятиэтажка, было разрушено 12 квартир в одном подъезде.

Позже стало известно, что россияне во второй раз за ночь ударили по городу. В результате атаки был поврежден корпус больницы, вспыхнул пожар.

По состоянию на утро количество жертв и пострадавших возросло. Известно, что погибли три человека, 12 получили ранения.