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Спасатели показали последствия ночной атаки на Селидово Донецкой области

Фото: спасатели показали последствия ночной атаки на Селидово (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Наталья Юрченко

Российские захватчики в ночь на 14 февраля атаковали город Селидово Донецкой области. Спасатели показали последствия ночной атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

Этой ночью оккупанты атаковали Селидово дважды. Под удар попала больница и пятиэтажка. Был разрушен подъезд.

 

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что в результате атаки пострадали 12 человек, трое погибли - беременная, женщина и ребенок 2015 года рождения. Среди пострадавших также четверо детей.

В больнице на момент обстрела было около 200 человек, а десятки пациентов в тяжелом состоянии.

 

Что еще известно об обстреле

Напомним, ночью Донецкая ОВА сообщила, что российские оккупанты обстреляли город Селидово. В результате удара пострадала пятиэтажка, было разрушено 12 квартир в одном подъезде.

Позже стало известно, что россияне во второй раз за ночь ударили по городу. В результате атаки был поврежден корпус больницы, вспыхнул пожар.

По состоянию на утро количество жертв и пострадавших возросло. Известно, что погибли три человека, 12 получили ранения.

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