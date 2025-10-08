Спасатели показали кадры последствий удара по нефтебазе в Прилуках

Обстрел 8 октября

Напомним, в ночь на сегодня, 8 октября, российские оккупанты нанесли массированный удар по энергетической инфраструктуре Украины.

Основными направлениями ударов стали Нежин и Прилуки на Черниговщине, Кривой Рог на Днепропетровщине и Одесская область.

Вблизи Нежина 12 "Шахедов" атаковали железнодорожную инфраструктуру, а в Прилуках - нефтебазу.

В Прилуках Черниговской области наблюдается значительное задымление после удара по нефтебазе.

Жителей города и окрестностей призвали в случае изменения направления ветра по возможности не открывать окна и ограничить пребывание на улице.

По Кривому Рогу россияне запустили около 30 "Шахедов" и КАБы, там зафиксировано повреждение энергетики.

Согласно данным Воздушных сил ВСУ, ночью по Украине ударили более 180 беспилотников, из них сбили только 154.

Минэнерго сообщило, что ситуация в энергосистеме сложная, украинцев призвали экономно пользоваться электроэнергией.