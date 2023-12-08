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Спасатели показали фото последствий ночного ракетного удара по Харькову

Фото: Россия ударила по Харькову ракетами (t.me/dsns_telegram)
Автор: Александр Белоус

Спасатели ликвидировали последствия ночной атаки врага по Харькову. В городе повреждены жилые строения и автомобили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

По данным пресс-службы, около 3 часов ночи российские войска нанесли массированный ракетный удар по городу. В результате обстрелов один человек ранен, повреждены жилые здания, 26 частных автомобилей.

"Также возник пожар в одном из гаражей. Возгорание ликвидировано", - говорится в сообщении.

Ночной удар 8 декабря

Как сообщало РБК-Украина, в ночь на 8 декабря в Харькове раздалось несколько громких взрывов. Вскоре после первого взрыва в регионе была объявлена воздушная тревога.

Сообщается, что российские войска нанесли 6 ударов по Харькову. Зафиксированы попадания в Холодногорском и Шевченковском районах города.

В результате обстрела россиянами Харькова ранения получила 36-летняя женщина. Медицинская помощь ей оказана на месте. Еще один раненый - 25-летний мужчина со взрывными травмами госпитализирован в больницу. Его состояние здоровья удовлетворительное.

Кроме того, под утро 8 декабря в Украине объявлена масштабная воздушная тревога. Воздушные силы предупредили о запуске крылатых ракет со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. В Киеве и Киевской области были слышны взрывы, сообщается о работе систем ПВО. В последний раз Россия запускала ракеты из бомбардировщиков 21 сентября.

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