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Спасатели напомнили украинцам, какие леса запрещено посещать

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Понедельник 22 мая 2023 05:16
Спасатели напомнили украинцам, какие леса запрещено посещать Фото: спасатели напомнили украинцам, какие леса запрещено посещать (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Мирному населению Украины все еще запрещено посещать ряд лесов. Это связано с минной угрозой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям в Telegram.

"Собираетесь в лес? Понимаем, что хочется устроить пикник, собрать ландышей и просто насытиться свежим воздухом… На территориях, где велись (ведутся) боевые действия, пока не разминировали - нельзя!", - подчеркивают спасатели.

Они напомнили, что пиротехники ГСЧС продолжают очищать землю нашей страны от вражеских взрывоопасных предметов. Поэтому гражданских просят не подвергать себя опасности.

Напомним, ранее стало известно, что мины, которые устанавливают россияне в Украине, могут быть опасными еще десятки лет.

Также мы писали, что в Херсонской области мужчина погиб после того, как наступил на мину.

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