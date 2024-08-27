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Спасательные операции продолжаются, в результате ночных обстрелов погибли 4 человека, - Зеленский

Вторник 27 августа 2024 10:53
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Спасательные операции продолжаются, в результате ночных обстрелов погибли 4 человека, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Спасательная операция на местах попаданий, а также падения обломков в результате массированного ночного обстрела продолжается. На данный момент известно о четырех погибших и более 15 раненых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента Владимира Зеленского.

"Продолжается спасательная операция на местах попаданий и падений обломков в областях Украины, которые были этой ночью под российской атакой. Все службы привлечены, происходит разбор завалов", - написал президент.

Зеленский добавил, что несмотря на результативную работу противовоздушной обороны (ПВО):

  • четыре человека погибли;
  • 16 получили ранения.

"Обязательно ответим России на этот и все другие удары. Нельзя безнаказанно совершать преступления против человечности", - отметил президент.

Ночная атака на Украину 27 августа

Враг второй день подряд прибегает к массированным обстрелам против Украины, применяя БпЛА и ракеты различных типов.

В ночь на 27 августа россияне применили 91 средство воздушного нападения:

  • 3 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал";
  • баллистическую ракету "Искандер-М";
  • крылатую ракету "Искандер-М";
  • 5 крылатых ракет Х-101;
  • 81 ударный БпЛА типа Shahed.

В общей сложности ПВО удалось уничтожить 5 крылатых ракет Х-101 и 60 БпЛА.

Также ночью террористы атаковали Кривой Рог. Во время обстрела россияне попали по гостинице, в результате чего погибли и ранены.

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