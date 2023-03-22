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Спасательная операция после российского удара по Запорожью завершена

Фото: спасательная операция в Запорожье завершена (t.me/dsns_telegram)
Автор: Карина Левицкая

Сегодні, 22 марта, спасатели вызволили 6 человек из-под завала после российского удара в Запорожье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра внутренних дел Украины Игоря Клименко.

Клименко сообщил, что спасательная операция в Запорожье завершена.

"Спасатели ГСЧС Украины извлекли из-под завалов 6 человек и ликвидировали пожар в 2 многоэтажках", - сообщил министр.

Фото: спасательная операция в Запорожье завершена (facebook.com/iklymenko.fb)

Кроме того, в результате российского удара пострадали 34 человека, 29 госпитализированы, из них 3 детей. Один человек скончался в больнице.

"Спасатели и работники коммунальных служб разбирали завалы в квартирах полуразрушенных домов. Помогали нам многие волонтеры - спасибо всем. Полиция на месте фиксировала доказательства очередного военного преступления РФ против гражданского населения", - добавил Клименко.

Напомним, сегодня глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что россияне обстреляли Запорожье и остров Хортица.

В свою очередь на обстрел города отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он также опубликовал видео прямого попадания российской ракеты в здание в Запорожье.

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