Ryanair запускає новий рейс з України до Англії

Європейський лоукостер Ryanair запускає новий рейс зі Львова до Манчестера. Перший політ запланований на 5 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на avianews .

Рейси здійснюватимуться два рази на тиждень по понеділках і п'ятницях. Час в дорозі складе 3 години.

Мінімальна вартість перельоту починається від 15 євро в одну сторону. Найнижчий тариф включає перевезення тільки одного місця ручної поклажі з габаритами до 40х25х20 см.вага ручної поклажі при цьому не обмежений.