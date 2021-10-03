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Ryanair запускає новий рейс з України до Англії

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Неділя 03 жовтня 2021 19:17
Ryanair запускає новий рейс з України до Англії Фото: Ryanair запускає новий рейс з України до Англії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Європейський лоукостер Ryanair запускає новий рейс зі Львова до Манчестера. Перший політ запланований на 5 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на avianews.

Рейси здійснюватимуться два рази на тиждень по понеділках і п'ятницях. Час в дорозі складе 3 години.

Мінімальна вартість перельоту починається від 15 євро в одну сторону. Найнижчий тариф включає перевезення тільки одного місця ручної поклажі з габаритами до 40х25х20 см.вага ручної поклажі при цьому не обмежений.

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