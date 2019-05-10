Ryanair збільшить частоту польотів по 4 маршрутам в Україну

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Ryanair збільшить частоту польотів маршрутами з Іспанії, Словаччини і Польщі

Ірландський лоукостер Ryanair збільшить частоту польотів по 4 маршрутам з Іспанії, Словаччини і Польщі в Україну в сезон зимової навігації польотів 2019/2020. Про це повідомляє avianews.com.

Повідомляється, що з 27 жовтня частота рейсів на лінії Київ - Братислава збільшиться з двох трьох на тиждень. На додаток до перельотів по понеділках і четвергах з'явиться ще один - по неділях.

Крім того, наголошується, що розширення польотів у Польщі торкнеться відразу два маршрути з Києва. З 28 жовтня Ryanair збільшить свою присутність на лінії Київ - Краків з чотирьох до п'яти рейсів на тиждень. Якщо зараз польоти на цьому маршруті виконуються по вівторках, четвергах, суботах і неділях, то в зимовому розкладі літаки будуть літати по понеділках, середах, четвергах, п'ятницях та неділях.

У випадку з рейсами з Києва до Варшави Ryanair не збільшить число днів перельотів, однак розширить частоту з чотирьох до п'яти на тиждень за рахунок відкриття з 1 листопада другого рейсу по п'ятницях.

Таким чином, маршрут Київ - Варшава стане першим серед українських напрямів Ryanair, на якому рейси будуть виконуватися двічі на день.

Четверте розширення торкнеться напрямок Київ - Барселона. З 2 листопада польоти на цьому напрямку літаки Ryanair будуть виконувати п'ять разів на тиждень, замість чотирьох. На додаток до рейсів по понеділках, середах, п'ятницях і неділях в розклад внесений рейс по суботах.

Нагадаємо, Ryanair наприкінці жовтня 2019 року має намір відкрити нові рейси Харків-Познань і Одеса-Познань.

Зазначається, що інформація в системі бронювання авіаперевізника свідчить про те, що польоти з Харкова у Познань будуть виконуватися з 27 жовтня два рази на тиждень по вівторках і неділях. Вильоти з Харкова о 22:00, вильоти з Познані 18:00. Квитки продаються за ціною від 28 євро в одну сторону.