Ryanair відновлює польоти з Харкова
Фото: Ryanair знову виконуватиме рейси з Харкова (GettyImages)
Ірландський лоукостер Ryanair відновлює польоти з Харкова. Найближчим часом літаки знову літатимуть до Вільнюса, Мілана, Будапешта та польські міста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook харківського аеропорту.
Повідомляється, що Ryanair знову літатиме з Харкова до Вільнюса, Варшави, Познані, Мілана, Кракова та Будапешта.
Вільнюс
- Вильоти: ср, нд
- Вартість: 242 гривні
Варшава (Модлін)
- Вильоти: ср, нд
- Вартість: 242 гривні
Познань
- Вильоти: чт, нд
- Вартість: 242 гривні
Мілан (Бергамо)
- Вильоти: вт, сб
- Вартість: 242 гривні
Краків
- Вильоти: пн, пт
- Вартість: 242 гривні
Будапешт
- Вильоти: чт, НД
- Вартість: 242 гривні
Відзначимо, вище наведена мінімальна вартість квитків в одну сторону без багажу, яка актуальна на момент публікації.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що лоукостер Ryanair планує значне розширення присутності в Україні після підписання Угоди про відкрите небо з ЄС.