ru ua
Пн, 01 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Ryanair відновлює польоти з Харкова

Новость на русском →
Харків, Понеділок 01 листопада 2021 17:57
Ryanair відновлює польоти з Харкова Фото: Ryanair знову виконуватиме рейси з Харкова (GettyImages)
Автор: Олександр Мороз

Ірландський лоукостер Ryanair відновлює польоти з Харкова. Найближчим часом літаки знову літатимуть до Вільнюса, Мілана, Будапешта та польські міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook харківського аеропорту.

Повідомляється, що Ryanair знову літатиме з Харкова до Вільнюса, Варшави, Познані, Мілана, Кракова та Будапешта.

Вільнюс

  • Вильоти: ср, нд
  • Вартість: 242 гривні

Варшава (Модлін)

  • Вильоти: ср, нд
  • Вартість: 242 гривні

Познань

  • Вильоти: чт, нд
  • Вартість: 242 гривні

Мілан (Бергамо)

  • Вильоти: вт, сб
  • Вартість: 242 гривні

Краків

  • Вильоти: пн, пт
  • Вартість: 242 гривні

Будапешт

  • Вильоти: чт, НД
  • Вартість: 242 гривні

Відзначимо, вище наведена мінімальна вартість квитків в одну сторону без багажу, яка актуальна на момент публікації.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що лоукостер Ryanair планує значне розширення присутності в Україні після підписання Угоди про відкрите небо з ЄС.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ryanair Харків
NEWS
Зеленський зустрівся з Меркель: говорили про врегулювання конфлікту на Донбасі
Зеленський зустрівся з Меркель: говорили про врегулювання конфлікту на Донбасі
DAILY
Під знаком Кернеса. Як Харків обирав собі нового мера і чого чекати далі
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Під знаком Кернеса. Як Харків обирав собі нового мера і чого чекати далі