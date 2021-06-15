У Ryanair вважають заборону на повітряний простір Білорусі не довгостроковим рішенням

О'лірі заявив, що підтримує заходи проти Білорусі у зв'язку з цим інцидентом. Однак він вважає, що авіаційна промисловість в довгостроковій перспективі залежить від необмеженого доступу в усі повітряний простір і що його необхідно відновити.

"Нам потрібен результат, при якому європейська і британська влада за підтримки міжнародних партнерів, сподіваюся, отримають відповідні запевнення від білоруських або російських властей, що цього більше ніколи не повториться", - сказав він.

О'лірі додав, що короткострокові санкції необхідні, щоб утримати інші держави від наслідування, але в довгостроковій перспективі політизація повітряного простору не є відповіддю, оскільки це завдасть шкоди авіаційній галузі та міжнародним зв'язкам.

Міжнародна організація цивільної авіації організації Об'єднаних Націй (ІКАО) розслідує інцидент з вимушеною посадкою літака Ryanair, в якому летів Протасевич. Результати розслідування мають оприлюднити через два тижні.