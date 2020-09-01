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Ryanair скасувала більшість рейсів в Україну

Вівторок 01 вересня 2020 11:54
Ryanair скасувала більшість рейсів в Україну
Фото: літак авіакомпанії Ryanair (wikimedia.by AlexBabashov)
Автор: Андрій Козловський

Авіакомпанія-лоукостер Ryanair скасувала майже всі рейси в Україну з середини вересня. У компанії поки ніяк не прокоментували таке рішення, однак рейси вже відсутні в системі бронювання.

Про це свідчать дані системи бронювання компанії.

Таким чином, у в системі бронювання авіакомпанії з 15 по 29 вересня відсутні майже всі рейси. Неможливо буде полетіти у Польщу, Угорщину, Німеччину, Австрію та Італію.

При цьому з Києва заплановані тільки два рейси в Пафос (Кіпр) 20 і 27 вересня, кілька рейсів до Іспанії (Барселона, Валенсія, Мадрид), а також в Лондон і Манчестер. З інших українських міст, куди літає Ryanair, - Львів, Харків, Одеса та Херсон - рейсів у вказаний період взагалі немає.

Нагадаємо, лоукостер Wizz Air скасовує всі рейси між Україною та Угорщиною.

Також раніше повідомлялось, що у зв'язку з забороною на в'їзд в Україну іноземцям авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" скасовує низку рейсів.

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