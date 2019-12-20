Ryanair відкриває новий напрямок зі Львова

Ірландський лоукостер Ryanair оголосив про запуск нового напряму з аеропорту Львів у Познань (Польща). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ЦТС.

Наголошується, що рейси будуть виконуватися двічі на тиждень (по середах і неділях), починаючи з 1 квітня 2020 року.

Всього в літньому розкладі авіакомпанія буде літати до/із Львова по 7 напрямках, включаючи два нових - у Познань та у Будапешт (рейси в столицю Угорщини були анонсовані раніше).

Також буде збільшена частота на існуючих рейсах: Варшава (Модлін) - 5 разів на тиждень, Краків - 4 рази в тиждень.

Завдяки цьому Ryanair планують на львовсих маршрутах за рік обслужити 350 тис. пасажирів.

Нагадаємо, Ryanair 17 грудня виконав перший рейс в Херсон, доставивши на літаку Boeing 737-800 SP-RSY пасажирів з Кракова.

РБК-Україна писало, що ірландська авіакомпанія Ryanair в 2020 році скасує рейси з Києва в два міста Німеччини і Швеції через затримку з поставками літаків Boeing 737 MAX.