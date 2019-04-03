Ryanair запускає рейси з Харкова та Одеси в Познань

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Рейси почнуть виконувати з жовтня

Ryanair наприкінці жовтня 2019 року має намір відкрити нові рейси Харків-Познань і Одеса-Познань. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на avianews.

Зазначається, що інформація в системі бронювання авіаперевізника свідчить про те, що польоти з Харкова у Познань будуть виконуватися з 27 жовтня два рази на тиждень по вівторках і неділях. Вильоти з Харкова о 22:00, вильоти з Познані 18:00. Квитки продаються за ціною від 28 євро в одну сторону.

Рейси Одеса-Познань Ryanair запустить з 30 жовтня з частотою два рази на тиждень. Вильоти з Одеси о 21:30 по середах і в 10:30 по суботах, вильоти з Познані в 17:45 по середах і в 06:30 по суботах. Мінімальна ціна авіаквитків Одеса-Познань починається від 28 євро в одну сторону.

Раніше Ryanair анонсував відкриття рейсів з Харкова та Одеси з червня. На поточний момент анонсована маршрутна мережа лоу-коста з Харкова включає Познань, Краків і Вільнюс, з Одеси - Познань, Краків, Вроцлав, Катовіце і Берлін.

РБК-Україна писало, що лоу-кост Wizz Air на півтора місяця переніс запуск нового маршруту Краків-Харків, анонсованого в кінці 2018 року. Спочатку бюджетник планував почати польоти з 16 вересня 2019 року. Тепер у системі бронювання вказана нова дата запуску - 2 серпня.

Раніше повідомлялося, що найбільший європейський лоукостер починає польоти з Харкова до Кракова та Вільнюс.