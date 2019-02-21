Ryanair анонсував запуск рейсів із Києва в Мадрид

Рейси почнуть виконувати у жовтні

Крупнейший лоукостер Европы Ryanair анонсировал начало полетов из Киева в столицу Испании Мадрид с октября 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на avianews.com.

Как отмечается, рейсы будут выполняться с частотой четыре раза в неделю с октября 2019 года. Согласно опубликованному расписанию, рейсы будут выполнять по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Время в пути составит 4 часа 15 минут.

В настоящее время продажа билетов на новое направление еще не открыта. Запуск рейсов назвали составной частью расширенного зимнего расписания полетов из украинской столицы, которое будет представлено в ближайшее время.

РБК-Украина писало, что Ryanair с октября 2019 года намерен запустить 4 новых направлений из Украины в Германию. Рейсы будут запущены из Киева в Нюрнебргу, Дюссельдорф, Франкфурт-Хат и Карлсруэ/Баден-Баден.

Кроме того, сообщалось, что венгерский лоукостер Wizz Air с мая 2019 года открывает два новых маршрута с Киева до Афин и Салоник. Сообщения Киев-Афины будет открыт 21 мая, рейсы будут осуществляться дважды в неделю, по вторникам и субботам. Рейсы по маршруту Киев-Салоники открываются 20 мая и будут выполняться по понедельникам и пятницам.