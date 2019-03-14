Ryanair анонсував новий напрямок з Києва в Польшу

Рейси почнуть виконувати 30 жовтня

Авиакомпания Ryanair осенью откроет новый рейс из Польши в Украину по маршруту Катовице-Киев. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "ЦТС".

Как отмечается, сегодня ирландский лоукостер объявил о запуске рекордного количества новых направлений из Польши в будущем зимнем сезоне и об открытии базы в аэропорту Катовице, где разместятся два самолета.

В связи с этим анонсирован запуск рейсов из Катовице в Киев (аэропорт Борисполь), а также в Болонью, Бриндизи, Корк, Дортмунд, Катанью, Кельн, Манчестер, Милан (Бергамо), Осло.

На сайте Ryanair уже есть возможность забронировать билеты на рейсы Катовице-Киев. Выполняться они будут с 30 октября четыре раза в неделю: по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.

Ранее сообщалось, что Ryanair анонсировал начало полетов из Киева в столицу Испании Мадрид с октября 2019 года.

РБК-Украина писало, что крупнейший лоукостер Европы Ryanair с октября 2019 года намерен запустить 4 новых направления из Украины в Германию. Новые рейсы будут запущены из Киева в Нюрнебрг, Дюссельдорф, Франкфурт-Хат и Карлсруэ/Баден-Баден. В компании рассказали, что все рейсы будут выполняться дважды в неделю.