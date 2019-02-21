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Ryanair анонсував запуск рейсів із Києва в Мадрид

Новини » Туризм    21.02.2019 - 17:04
Ryanair анонсував запуск рейсів із Києва в Мадрид
Ілюстративне фото (flickr.comAndy Mitchell)

Рейси почнуть виконувати у жовтні

Найбільший лоукостер Європи Ryanair анонсував початок польотів з Києва до столиці Іспанії Мадриду з жовтня 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на avianews.com.

Як зазначається, рейси будуть виконуватися з частотою чотири рази на тиждень з жовтня 2019 року. Відповідно до опублікованого розкладу, рейси виконуватимуть по понеділках, середах, п'ятницях і неділях. Час в дорозі складе 4 години 15 хвилин.

Наразі продаж квитків на новий напрямок ще не був відкритим. Запуск рейсів назвали складовою частиною розширеного зимового розкладу польотів з української столиці, яке буде представлено найближчим часом.

РБК-Україна писало, що  Ryanair з жовтня 2019 року має намір запустити 4 нових напрямки з України до Німеччини. Рейси будуть запущені з Києва до Нюрнебргу, Дюссельдорфу, Франкфурт-Хат та Карлсруе/Баден-Баден.

Крім того, повідомлялося, що угорський лоукостер Wizz Air з травня 2019 року відкриває два нових маршрути з Києва - до Афін та Салонік. Сполучення Київ-Афіни буде відкрито 21 травня, рейси будуть здійснюватися двічі на тиждень, по вівторках і суботах. Рейси за маршрутом Київ-Салоніки відкриваються 20 травня і виконуватимуться по понеділках і п'ятницях.

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