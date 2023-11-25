В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу: сообщают об атаке "Шахедов"

В ряде регионов Украины ночью 25 ноября объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог Украины.
Воздушные силы Украины предупредили о нескольких группах дронов летящих с севера и юга Украины.
Фото: скриншот карты воздушных тревог Украины (alerts.in.ua)
Воздушные силы предупреждают об угрозе применения ударных БпЛА для областей, в которых объявлена тревога.
Обновлено 02:39: Воздушная тревога объявлена в Киеве. КГВА сообщила об ударных БпЛА в направлении столицы Украины.
"Ударные БПЛА в направлении Киева! Не игнорируйте воздушную тревогу!", - сказано на странице Администрации.
В ночь на 24 ноября российские войска атаковали Украину тремя ударными БПЛА типа "Шахед", но все они были уничтожены силами и средствами Воздушных сил. Один из дронов сбили над Николаевской областью.
Также сообщалось о взрывах в Хмельницкой области. Позже местные власти сообщили о работе ПВО.
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