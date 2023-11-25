В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу: сообщают об атаке "Шахедов"

Воздушные силы Украины предупредили о нескольких группах дронов летящих с севера и юга Украины.

Фото: скриншот карты воздушных тревог Украины (alerts.in.ua)

Воздушные силы предупреждают об угрозе применения ударных БпЛА для областей, в которых объявлена тревога.

Обновлено 02:39: Воздушная тревога объявлена в Киеве. КГВА сообщила об ударных БпЛА в направлении столицы Украины.

"Ударные БПЛА в направлении Киева! Не игнорируйте воздушную тревогу!", - сказано на странице Администрации.

Атака "Шахедов" по Украине

В ночь на 24 ноября российские войска атаковали Украину тремя ударными БПЛА типа "Шахед", но все они были уничтожены силами и средствами Воздушных сил. Один из дронов сбили над Николаевской областью.

Также сообщалось о взрывах в Хмельницкой области. Позже местные власти сообщили о работе ПВО.