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У Києві пошкоджені дві високовольтні лінії. Без світла залишилися 82 тисячі абонентів

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Київ, Понеділок 28 березня 2022 11:25
У Києві пошкоджені дві високовольтні лінії. Без світла залишилися 82 тисячі абонентів Фото: у Києві частково немає світла (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Внаслідок бойових дій поблизу столиці України були пошкоджені дві високовольтні лінії електропередач. Через це частково відсутнє електропостачання на правому березі Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

"Пошкоджені дві високовольтні лінії, що живлять частину будинків на ж/м Біличі, Борщагівка, Виноградар, Вітряні гори та Пущі-Водиці. Загалом - 82 000 абонентів, які 26 березня вже відключались через обстріли", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що на правому березі столиці були знеструмлені насосні станції "Київводоканалу". У зв'язку з цим сьогодні протягом дня можливий понижений тиск води.

На місце пошкодження направили 7 бригад енергетиків. Вони приступлять до роботи після отримання дозволу від Збройних Сил України.

Нагадаємо, вчора уламки ракети потрапили у приватний будинок в Дарницькому районі Києва. На щастя, ніхто не постраждав.

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