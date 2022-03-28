У Києві пошкоджені дві високовольтні лінії. Без світла залишилися 82 тисячі абонентів

Внаслідок бойових дій поблизу столиці України були пошкоджені дві високовольтні лінії електропередач. Через це частково відсутнє електропостачання на правому березі Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА .

"Пошкоджені дві високовольтні лінії, що живлять частину будинків на ж/м Біличі, Борщагівка, Виноградар, Вітряні гори та Пущі-Водиці. Загалом - 82 000 абонентів, які 26 березня вже відключались через обстріли", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що на правому березі столиці були знеструмлені насосні станції "Київводоканалу". У зв'язку з цим сьогодні протягом дня можливий понижений тиск води.

На місце пошкодження направили 7 бригад енергетиків. Вони приступлять до роботи після отримання дозволу від Збройних Сил України.