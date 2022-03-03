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У ряді міст Сумської області зникло світло

Автор: Дмитрий Кузнецов

У Сумській області ввечері 3 березня зникла електроенергія. Про відключення світла повідомляють відразу з декількох міст регіону, в тому числі у Тростянці і Конотопі.

Про це кореспондент РБК-Україна.

Причини блекауту на Сумщині поки що не відомі. Десь за пів години до відключення електрики у регіоні оголосили повітряну тривогу. Жителів попросили терміново сховатися у бомбосховищах.

Оновлено

Міський голова Сум Олександр Лисенко повідомив, що місто сильно бомбило. Внаслідок удару пошкодження отримала 40-а підстанція.

"Наразі у місті немає світла. Ремонтні бригади працюють над тим, щоб відновити електропостачання. Також ведуться відновлювальні роботи на теплоелектростанції", - сказав Лисенко.

Він закликав мешканців міста зберігати спокій та залишатися вдома. Лисенко додав, що залишається на робочому місці та контролює відновлення міської інфраструктури.

Раніше стало відомо, що в Охтирці Сумської області внаслідок бомбардування зруйновано ТЕЦ та залізничний вокзал.

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