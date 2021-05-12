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У низці міст Ізраїлю скасовують заняття в школах і рух поїздів

Автор: Артур Родивилов

У низці міст Ізраїлю місцева влада скасовує заняття в навчальних закладах і рух залізничного транспорту. Це сталося після вечірнього обстрілу Тель-Авіва.

Про це повідомляє Newsru.co.il.

Мерії ізраїльських міст Гуш-Дана і округу а-Шарон оголосили про закриття навчальних закладів у зв'язку з ракетними обстрілами, включаючи школи і дитячі садки для дітей з особливими потребами.

Зокрема, про те, що в середу, 12 травня, не буде навчання, оголосили муніципалітети Бат-Яма, Рамат-Гана, Гіватаіма, Рішон ле-Ціона, Холона, Рош а-Аїна, Нес-Ціони, Гедери, Петах-Тікви.

Крім того, Міністерство освіти оголосило, що скасовує роботу навчальних закладів у 80-кілометровій зоні, тобто до Нетанії на півночі. У 40-кілометровій зоні від сектора Гази навчання не буде у зв'язку з рішенням управління тилом.

Ізраїльська залізнична компанія ("Ракевет Ісраель") повідомила про тимчасове припинення руху поїздів на ділянці між Лодом і станцією "Хагана" в Тель-Авіві.

Нагадаємо, Міжнародний аеропорт імені Бен Гуріона поблизу Тель-Авіва ввечері 11 травня відновив роботу після паузи, викликаної ракетною атакою з Сектора Гази. В цілому, робота повітряної гавані була зупинена більш ніж на годину.

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