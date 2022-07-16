Після низки підірваних складів з боєприпасами, окупанти змінили тактику, - Гайдай

За словами Гайдая, тепер окупанти почали возити боєприпаси одразу на передову.

"Можемо констатувати, що кількість обстрілів значно зменшилася. Через знищення українськими артилеристами ворожих складів БК в тилу, росіяни тепер працюють "з колес" - тобто більше не зберігають боєприпаси на складах, а одразу везуть на фронт машинами. орки мають ускладнену логістику, яка йде нам на руку", - заявив Гайдай.

Голова Луганської ОДА зауважив, що раніше окупанти мали значну перевагу у вогневому впливі, однак завдяки західній зброї сьогодні наші бійці успішно надолужили та стали сильнішими.

"Високоточні влучання по складах - це підтверджують", - додав Гайдай.