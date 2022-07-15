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Резніков очікує серйозних змін у війні на користь України: коли це станеться

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Київ, П'ятниця 15 липня 2022 12:28
Резніков очікує серйозних змін у війні на користь України: коли це станеться Фото: міністр оборони Олексій Резніков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

На полі бою відбудуться серйозні зміни на користь України. Це може статися вже до кінця поточного року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Олексія Резнікова виданню Financial Times.

"Я сподіваюся, що цього року ми побачимо контрнаступальну кампанію, і що вона буде успішною", - заявив Резніков.

Міністр висловив впевненість, що Україна отримає більше систем великої дальності, зокрема, американських реактивних систем залпового вогню HIMARS, які вже "змінили правила гри у війні".

"Україна використала їх (HIMARS - ред.) за останні три тижні для завдання ударів по російських складах боєприпасів далеко за лінією фронту, пошкодивши артилерійську машину РФ", - зазначив Резніков.

Він сказав, що США спочатку побоювалися, що відправка в Україну HIMARS призведе до ескалації війни, але тепер, за його словами, партнери надішлють більше, у тому числі з ракетами з дальністю польоту 300 км.

"Я думаю, що це поетапний рух. Ми даємо їм доказ того, що ми можемо використовувати HIMARS з точністю та витонченістю, і ми отримаємо ще більшу і більшу дальність", - впевнений Резніков.

Глава Міноборони додав, що західна зброя має більшу дальність дії і точніша, ніж стара українська артилерія радянських часів, а тому тепер втрати українських військових суттєво скоротилися у порівнянні з тим, що ще в травні на Донбасі в середньому складали до 100 осіб на день.

Нагадаємо, в Генштабі розповіли, що українські бійці продовжують активну підготовку до деокупації територій, які захопили російські війська. Поки ЗСУ сконцентровані на враженні вогневого потенціалу противника, щоб досягти з ним паритету.

Зазначимо, нещодавно міністр оборони Олексій Резніков публічно заявив, що президент Володимир Зеленський наказав звільнити південь країни, тому мешканцям тимчасово загарбаних територій слід враховувати високу ймовірність деокупації та дбати про власну безпеку.

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