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Низка політиків виїхали з України в Монако під час війни. ДБР перевірить законність

Фото: ДБР перевірить законність виїзду низка політиків з України в Монако під час війни (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Днями журналісти випустили розслідування, в якому йдеться про те, що низка політиків та бізнесменів змогли покинути Україну під час війни. Ними тепер займуться правоохоронці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Державного бюро розслідувань.

За даними журналістів, ці політики та бізнесмени змогли виїхати з України в Монако.

Персонажами стали Костянтин Жеваго, брати Ігор та Григорій Суркіси, забудовник із Дніпра Вадим Єрмолаєв, його колега та депутат Київради Вадим Столар та інші.

ДБР відреагувало на розслідування та повідомило, що розпочало досудове розслідування. За словами правоохоронців, під час перевірки будуть досліджені обставини перетину кордону та роль правоохоронців у цьому процесі.

Нагадаємо, що раніше РБК-Україна повідомляло, чи знімуть заборону на виїзд чоловіків найближчим часом.

Також в Україні було продовжено воєнний стан та мобілізацію.

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МонакоДБР