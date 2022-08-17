Низка політиків виїхали з України в Монако під час війни. ДБР перевірить законність

За даними журналістів, ці політики та бізнесмени змогли виїхати з України в Монако.

Персонажами стали Костянтин Жеваго, брати Ігор та Григорій Суркіси, забудовник із Дніпра Вадим Єрмолаєв, його колега та депутат Київради Вадим Столар та інші.

ДБР відреагувало на розслідування та повідомило, що розпочало досудове розслідування. За словами правоохоронців, під час перевірки будуть досліджені обставини перетину кордону та роль правоохоронців у цьому процесі.