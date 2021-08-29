Низка потягів в Україні затримується через сходження вантажних вагонів з рейок: список

"Укрзалізниця" попередила про запізнення низки пасажирських поїздів. Причиною тому є ходження чотирьох вагонів вантажного поїзда під станцією Запоріжжя-2.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр УЗ.
Вказано, що через сходження кілька пасажирських рейсів будуть курсувати зміненим маршрутом через Запоріжжя-Ліве - Вільнянськ-Запоріжжя-1.
Нагадаємо, 26 серпня УЗ повідомила про сходження з рейок вагонів вантажного поїзда Клепарів - Батьово, внаслідок чого також було паралізовано рух пасажирських потягів.