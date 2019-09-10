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Рябошапка звільнив прокурора Запорізької області

Новини » Суспільство    10.09.2019 - 15:51
Рябошапка звільнив прокурора Запорізької області
Фото: Руслан Рябошапка (РБК-Україна)

Валерія Романова звільнили з посади прокурора Запорізької області

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка звільнив прокурора Запорізької області Валерія Романова. Про це йдеться в повідомленні на сайті Генпрокуратури.

Повідомляється, що Рябошапка підписав наказ про звільнення Романова.

"Керуючись статтею 9 Закону України "Про прокуратуру", генеральний прокурор Руслан Рябошапка 9 вересня 2019 звільнив з посади прокурора Запорізької області", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, про те, що Романів написав заяву про звільнення, стало відомо ще минулого тижня. Дану інформацію підтвердив перший заступник голови Офісу президента Сергій Трофімов під час представлення нового голови Запорізької ОДА Віталія Туринка.

Раніше також повідомлялося, що Рябошапка звільнив прокурорів восьми областей. Свої посади втратили прокурори Волинської, Івано-Франківської, Кіровоградської, Луганської, Львівської, Рівненської, Сумської та Тернопільської областей. До цього були звільнені прокурори Вінницької, Житомирської, Одеської та Черкаської областей. Крім того, з військової прокуратури звільнили Анатолія Матіоса.

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Новини України Запорожская областьпрокурорРуслан Рябошапка
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