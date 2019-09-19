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Рябошапка створив Департамент з особливо важливих злочинів

Новини » Політика    19.09.2019 - 17:22
Рябошапка створив Департамент з особливо важливих злочинів
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

До складу департаменту увідуть п'ять відділів

У четвер, 19 вересня, Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка підписав указ про створення Департаменту процесуального керівництва з особливо важливих кримінальних проваджень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Генпрокуратури .

Повідомляється, що до складу департаменту увійдуть п'ять відділів. Він буде підвідомчим Генпрокуратурі.

Діяльність департаменту буде зосереджена на злочинах, пов'язаних з масштабними розкраданням державних коштів, злочинів у кредитно-фінансовій сфері, зокрема пов'язаних з виведенням грошей з банків зі шкодою для держави, а також справами про зазіхання на права інвесторів, легалізації злочинних доходів і порушень в екологічній сфері.

Раніше Генпрокурор розповів, що до кінця 2019 року Офіс Генеральної прокуратури збирається реорганізувати відомства і створити кілька спеціалізованих прокуратур. Мова йшла про створення спеціалізованої прокуратури, яка буде займатися злочинами у сфері нацбезпеки і оборони.

Також Рябошапка запропонував до 1 січня визначити KPI роботи прокуратури, щоб зробити контроль ділової активності співробітників, підрозділів і відомства в цілому.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що комітет рекомендує Верховній раді прийняти проект щодо першочергових заходів з реформи органів прокуратури в цілому як закон.

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