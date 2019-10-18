Рябошапка прокоментував інформацію про тимчасове затримання Кононенка

Генпрокурор України Руслан Рябошапка прокоментував інформацію про тимчасове затримання народного депутата VIII скликання Ігоря Кононенка в аеропорту "Бориспіль". Про це генпрокурор розповів в ефірі "1+1", передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Рябошапки, Генеральна прокуратура не має жодного відношення до цього.

"Власне є публічна інформація, що кримінальне провадження щодо цієї особи розслідується НАБУ. Окрім того, можлива наявність інших епізодів, які розслідуються в кримінальних провадженнях. Можливо, щось могло бути повязане із розслідуванням цих кримінальних справ, із з'ясуванням можливості зникнення народного депутата з тим, щоб уникнути від кримінального переслідування", - розповів Рябошапка.

Раніше в Telegram-каналі "ЛЕЩЕНКО ТУТ" повідомлялося про те, що Кононенко в четвер увечері прибув в аеропорт "Бориспіль" з метою вилетіти за межі України, однак був зупинений на кордоні для з'ясування його нинішнього статусу. Після цього в ЗМІ з'явилася інформація про затримання Кононенка.

"Станом на 21:00 Кононенко все ще не давали дозволу на проходження державного кордону", - повідомив Лещенко.

Нагадаємо, колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони Олега Гладковського затримали при спробі покинути Україну. Гладковський намагався вилетіти з України через аеропорт "Бориспіль", проте прикордонники його не випустили. Після цього на Бориспільській трасі його затримали представники Національного антикорупційного бюро.

РБК-Україна писало, що Рябошапка заявив, що Генеральна прокуратура завтра, 18 жовтня, повідомить Гладковському про підозру.