Рябошапка: підозра Порошенку по "справі моряків" послабить позиції України в арбітражі

"Справа моряків", яку порушило Державне бюро розслідувань (ДБР) щодо п’ятого президента Петра Порошенка, не має правової перспективи й підриває міжнародні позиції України. Про це заявив колишній генпрокурор Руслан Рябошапка в інтерв‘ю нардепу Олексію Гончаренку, передає РБК-Україна.

Рябошапка зазначив, що оголошення підозри у цій справі вдарить не лише по позиції України у Міжнародному арбітражі з морського права, а й завдасть удару по авторитету держави.

"Це однозначно послабить позиції України не лише в міжнародному арбітражі, а й взагалі на міжнародній арені. Тому до такого роду провадження необхідно підходити надзвичайно обережно, і враховувати всі обставини, і ті, які спричинили до такого кроку президента. І не лише президента, а і РНБО. Там рішення приймалося не лише Порошенком, було багато осіб. Тому такі важливі речі, власне контекст в якому відбувалось ця ситуація: і війна, і загострення на той момент, все треба було брати до уваги", - сказав Рябошапка.

На думку Рябошапки, у цьому провадженні не було чого розслідувати.

"Щодо Керченської протоки, то я думав, що ця справа вже давно забута, оскільки ми, дійсно, дискутували про таке провадження. Воно розслідувалося ДБР. І після декількох нарад я думав, що більше до цього повертатися не будемо. Оскільки перспективи та логіки в таких провадженнях я не бачу. І ми навіть не повертались декілька місяців до цього провадження. Я про нього почув знову декілька днів тому, коли був піднятий публічний резонанс щодо можливого вручення повідомлення про підозру. Для мене це досить дивно, я думав - було поставлено крапку, і органи кримінальної юстиції не розслідували це провадження. Там не було що розслідувати", - розповів Рябошапка.

Екс-генпрокурор також повідомив, що два інші епізоди, які розслідує ДБР стосовно Порошенка, грунтуються на абсурдних з точки зору права звинуваченнях. Тому він відмовився підписувати підозру, підготовлену під керівництвом Ірини Венедіктової, яка на той момент очолювала ДБР.

"Що стосується повідомлення про підозру, яку я не підписав, вона стосувалась двох епізодів. Це призначення двох членів ВРП наприкінці каденції п’ятого президента. І другий - це епізод про призначені першого заступника керівника Служби зовнішньої розвідки. І що ставилося за провину п’ятому президенту - це узурпація влади. Очевидно, що узурпація влади, узурпація повноважень, які передбачені Конституцією, просто неможлива. Це абсурд. І воно суперечить здоровому глузду", - наголошує Рябошапка.

Рябошапка наголосив, що відмова підписати підозру Порошенку стала останньою краплею, яка спричинила його відставку.

"Публічні спікери партії Зеленського, власне, про це говорили. І Корнієнко, і Арахамія говорили, що це стало останньою краплею в тому, що прокуратура блокує роботу ДБР і не підписує підозру Порошенку, тому необхідно звільняти", - резюмував Рябошапка.

Нагадаємо, раніше екс-генпрокурор Руслан Рябошапка назвав переслідування Петра Порошенка політично мотивованим, і звинуватив президента Володимира Зеленського у нещирості.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що новий генеральний прокурор Ірина Венедіктова може бути звільнена з займаної посади, якщо не буде результатів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський має намір змінювати склад Кабінету міністра, поки уряд "не стане ідеальним". Глава держави наголосив, що наразі у владі немає недоторканних.