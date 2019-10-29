Рябошапка призначив главу департаменту у справах Майдану

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка призначив керівником Департамента процесуального керівництва у кримінальних проваджень про злочини, скоєних на Майдані в 2013-2014 роках Віктора Мисяку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ГПУ.

Крім того, Рябошапка підписав наказ про призначення Олексія Донського на посаду заступника керівника Департаменту.

Раніше Віктор Мисяк обіймав посаду заступника начальника Департаменту - начальника управління організації та процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини спеціальної категорії ГПУ. У свою чергу, Олексій Донський обіймав посаду начальника відділу організації та процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Управління спеціальних розслідувань ГПУ.

Нагадаємо, 21 жовтня Генеральна прокуратура створила Департамент процесуального керівництва у кримінальних проваджень про злочини, скоєних на Майдані в 2013-2014 роках. До складу департаменту будуть входити три відділи.

Крім того, Генеральна прокуратура України звільнила трьох прокурорів, які займалися справами Майдану. За словами прокурора Управління спецрозслідувань ГПУ Олексія Донського, під скорочення потрапили Юрій Безщасний, Андрій Дем'яненко і Віталій Тарасюк, який був заступником керівника Управління спецрозслідувань ГПУ Сергія Горбатюка. Донський уточнив, що їх звільнили після того, як вони подали заяву на переатестацію в старою формою, оскільки не погоджувалися з новою.