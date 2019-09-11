Рябошапка призначив Чумака своїм заступником

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка підписав наказ про призначення Віктора Чумака заступником генерального прокурора - головним військовим прокурором. Про це повідомляє прес-служба ГПУ.

Повідомляється, що Рябошапка підписав наказ 11 вересня, керуючись статтею 9 Закону України "Про прокуратуру".

"Генеральний прокурор Руслан Рябошапка, керуючись статтею 9 Закону України "Про прокуратуру", 11 вересня 2019 року підписав наказ про призначення Віктора Чумака заступником генерального прокурора - головним військовим прокурором", - йдеться у повідомленні.

Раніше, 10 вересня 2019 року, президент України Володимир Зеленський підписав погодження кандидатури Віктора Чумака для призначення на зазначену посаду.

Віктор Чумак був народним депутатом України 7-го і 8-го скликань. З 2012 року працював на посаді Голови Комітету Верховної Ради з питань запобігання протидії корупції, а з 2014 року - заступник голови Комітету з питань запобігання та проти корупції.

Нагадаємо, 2 вересня генеральний прокурор Руслан Рябошапка підписав наказ про звільнення з посади головного військового прокурора Анатолія Матіоса, який обіймав цю посаду з 2014 року.

Нагадаємо, 4 вересня генеральний прокурор України Руслан Рябошапка підписав накази про звільнення з посад прокурорів 4 областей - Вінницької, Житомирської, Одеської та Черкаської. 10 вересня був звільнений прокурор Запорізької області Валерій Романов.