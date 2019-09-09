Рябошапка анонсував зняття імунітету з окремих депутатів

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка має намір подати до Верховної Ради подання на зняття недоторканності з декількох депутатів до 1 січня 2020 року, коли набудуть чинності зміни до Конституції про скасування депутатського імунітету. Про це він сказав в інтерв'ю РБК-Україна.

Як зазначив генпрокурор, мова йде не тільки про справи, про які говорив попередній генеральний прокурор Юрій Луценко.

Він не виключив, що за кілька місяців можуть з'явитися нові кейси. "Це можуть бути нові справи, в тому числі щодо депутатів від "Слуги народу", - сказав він.

При цьому він заявив, що новому парламенту поки не немає ніяких напрацювань.

Відповідаючи на питання, чи може він стати тією людиною, яка приходить у Верховну раду і просить про арешт колишнього президента, Рябошапка заявив: "Не просить, а вимагає. Немає різниці: колишні президенти, народні депутати або хтось ще. Перед законом усі рівні. Скажімо так, рука не здригнеться по кому завгодно, хто є в парламенті".

Нагадаємо, в даний час з колишніх президентів у Верховній раді десятого скликання є тільки один - Петро Порошенко.

Як повідомляло РБК-Україна, Верховна рада 3 липня ухвалила закон, який передбачає зняття недоторканності з народних депутатів з 2020 року.