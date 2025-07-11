Разрушение тоннелей метро Киева: Генпрокурор обнародовал доказательства сокрытия аварийности
Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко обнародовал аудиозаписи разговоров в рамках уголовного производства по аварийной ситуации в киевском метрополитене.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Генпрокурора Украины.
По словам Кравченко, эти записи разговоров указывают на то, что чиновники "Киевского метрополитена" и КГГА знали об опасном состоянии тоннеля между станциями "Демеевская" и "Лыбедская", но сознательно скрывали эту информацию от общественности.
"Вчера много писали об уголовном производстве в отношении чиновника Департамента транспортной инфраструктуры КГГА, так вот: чиновники все прекрасно знали и понимали, просто скрывали факты и ничего не делали для исправления ситуации", - подчеркнул он.
Он добавил, что точка в этой истории не поставлена, следствие продолжается.
Речь идет о служебных разговорах бывшего руководителя метро с главным инженером (оба сейчас фигуранты дела), которые указывают на то, что ответственные лица не приняли никаких мер для устранения проблем. Известно, что аварийная ситуация в тоннеле была известна еще за два месяца до того, как участок закрыли для пассажиров.
В одном из фрагментов фигурирует попытка договориться с экспертами, чтобы те публично уверяли, что ситуация якобы под контролем.
Закрытие метро
Напомним, утром 8 декабря 2024 года на официальной странице Киевского метрополитена появилась информация о закрытии на ремонт тоннеля части станций "синей" ветки.
Однако через несколько часов в сети появились фото и видео, на которых было видно подтопление путей.
Движение поездов на Оболонско-Теремковской линии срочно ограничили в тот же день.
Как рассказал начальник КП "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский, после утреннего пика работники подземки увидели новые трещины, таким образом возникла угроза безопасности перевозки пассажиров и было принято решение в 13:45 остановить движение по станциям "Демеевская", "Голосеевская", "Васильковская", "Выставочный центр", "Ипподром" и "Теремки".
Позже стало известно, что на этой ветке метро еще в ноябре появились значительные течи и образовались трещины на путях и тюбингах туннельной оправы. Эпицентр аварии находится на участке 14 метров между станциями "Демеевская" и "Лыбедская".
Подозрения по делу о киевском метро
Полиция сообщила о подозрении исполняющему обязанности начальника предприятия и начальнику службы пути, тоннельных сооружений и зданий. Их обвинили в служебной халатности.
Уже вчера, 10 июля, Киевская городская прокуратура сообщила о подозрении директору департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслану Кандибору в связи с халатностью, которая привела к значительным финансовым потерям для бюджета столицы.
Следствие установило, что директор Департамента транспортной инфраструктуры Киева не контролировал подчиненные предприятия и не реагировал на угрозы, что, вероятно, привело к аварии в метро и закрытию нескольких станций.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.