Руйнування тунелів метро Києва: Генпрокурор оприлюднив докази приховування аварійності

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Генпрокурора України.

За словами Кравченка, ці записи розмов вказують на те, що посадовці "Київського метрополітену" та КМДА знали про небезпечний стан тунелю між станціями "Деміївська" та "Либідська", але свідомо приховували цю інформацію від громадськості.

"Вчора багато писали про кримінальне провадження щодо посадовця Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, так от: чиновники все прекрасно знали і розуміли, просто приховували факти і нічого не робили для виправлення ситуації", - наголосив він.

Він додав, що крапка в цій історії не поставлена, слідство триває.

Йдеться про службові розмови колишнього керівника метро з головним інженером (обидва нині фігуранти справи), які вказують на те, що відповідальні особи не вжили жодних заходів для усунення проблем. Відомо, що аварійна ситуація в тунелі була відома ще за два місяці до того, як ділянку закрили для пасажирів.

В одному з фрагментів фігурує спроба домовитися з експертами, аби ті публічно запевняли, що ситуація нібито під контролем.