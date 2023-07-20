Разрушения в Николаеве, пожар в Одессе: названы последствия третьей подряд ночной атаки

Сигналы об угрозе воздушных атак стали массово звучать в южных и центральных областях вскоре после полуночи. В командовании Воздушных сил ВСУ предупредили о запуске дронов-камикадзе с разных направлений, а также крылатых ракет "Калибр", Х-22 и "Оникс" с акватории Черного моря.

Позже стали появляться данные о работе противовоздушной обороны в ряде регионов, также сообщалось о звуках взрывов.

РосСМИ писали, что массированные ракетные атаки связаны со взрывом на Крымском мосту и выходом РФ из "зернового соглашения". Но в ВСУ опровергли эту теорию заговора, уточнив, что к массированным ночным атакам россияне готовились давно в связи с дефицитом крылатых ракет и дронов-камикадзе.

Атака на Одессу

Оккупанты нанесли комбинированный удар по Одессе и населенным пунктам области. Первоначально сообщалось о двух раненых. Также стало известно, что в результате российской атаки в центре Одессы вспыхнул пожар на площади 300 квадратных метров. Позже количество пострадавших возросло до четырех.

Спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона сообщила, что оккупантами были применены ракеты разного базирования, к атаке также присоединилась подлодка и стратегическая авиация, которая несла дежурство в Черном море.

"Попадания в области касаются объектов логистики – это складские помещения", - добавила она.

Массированный обстрел Николаева

Российские войска нанесли серию ударов по Николаеву с помощью ракет и ударных БПЛА. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что всего в результате атаки оккупантов на Николаев пострадали 18 человек, из них 9 – госпитализированы, в том числе 5 детей. Двух человек удалось спасти из-под завалов. Изначально сообщалось о 5 пострадавших. Ким также отметил, что в результате ночной атаки есть погибшие.

Мэр города Александр Сенкевич отметил, что на одном из адресов от взрыва образовалась огромная воронка возле трехэтажного жилого дома.

"Пожар очень серьезный. На месте уже работают спасатели ГСЧС. Вокруг много поврежденных домов. Утром наши коммунальщики будут отрабатывать. В другом адресе горят несколько гаражей. Спасатели тушат", - добавил он.

Вскоре он сообщил, что по меньшей мере 5 жилых многоэтажных домов получили повреждения (окна, двери, балконы, потолок), их отключили от электроснабжения. По словам Сенкевича, по второму адресу повреждено около 15 гаражей.

Обновлена информация о последствиях атаки в Николаеве

Как рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким, в результате попадания разрушены несколько этажей трехэтажного дома и возник пожар площадью 450 кв. м, которую пожарные ликвидировали в 07:45. Продолжается разбор завалов. Повреждены соседние многоэтажные дома.

Также загорелись три гаража, пожар был оперативно ликвидирован. Кроме того, повреждено около 15 гаражей и выбиты окна в нескольких многоэтажках, расположенных рядом.

Всего в результате ракетного удара по Николаеву пострадали 19 человек. За медицинской помощью обратились восемь человек - госпитализированы двое, среди них ребенок.

Атака "Шахедов" на Сумы и Черниговскую область

Ночью несколько раз сообщалось о взрывах в Сумах. Telegram-канал Сумской ОВА подтверждал работу украинских сил противовоздушной обороны в регионе.

Впоследствии стало известно, что около 01:30 г. Суммы атаковало три БПЛА типа "Shahed 136". Один из них сбит, второй подбит силами ПВО. Третий попал в здание внешкольного оздоровительного заведения. В результате попадания повреждено помещение заведения с последующим возгоранием.

На месте происшествия бригадой скорой помощи была оказана помощь медицинской сестре заведения. Пожар ликвидирован.

Также этой ночью российские войска атаковали дронами-камикадзе "Шахед" Семеновку Черниговской области. Есть попадания в жилые дома. Число пострадавших уточняется. Продолжается отселение жителей.

Россияне выпустили по 19 ракет и дронов

По данным командования Воздушных сил ВСУ, ночью 20 июля под ударом российских ракет оказались Одесса и Николаев. Во время атаки на юг под ударом российских ракет порты, причалы, жилые дома и торговые сети.

Всего противник выпустил 38 боеприпасов: 19 крылатых ракет и 19 дронов-камикадзе, а именно:

7 крылатых "Оникс" из берегового ракетного комплекса "Бастион" (Крым);

4 крылатые ракеты воздушного базирования Х-22 - пуски осуществлялись с восьми самолетов Ту-22МЗ (акватория Черного моря);

3 крылатые ракеты морского базирования "Калибр", вероятно, с подводной лодки (акватория Черного моря);

5 крылатых ракет наземного базирования "Искандер-К" (Крым);

19 ударных БПЛА типа "Shahed-136/131" с двух направлений - южного (Чауда, Крым) и северо-восточного (Курск).

В результате боевой работы силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с подразделениями других составляющих Сил обороны Украины, уничтожено 18 воздушных целей:

2 крылатые ракеты морского базирования "Калибр";

3 крылатые ракеты наземного базирования "Искандер-К";

13 ударных дронов "Shahed-136/131".

Удары оккупантов по Украине

В последние дни участились российские ночные атаки по мирным городам Украины. Преимущественно враг наносил удары по южным регионам страны.

Так, вчера, 19 июля, наибольшие разрушения получили Одесса и область. Были раненые, также пострадали многоквартирные дома, портовая и критическая инфраструктура. Почти 3 тысячи человек в области остались без света.

Перед тем, 18 июля, оккупанты также били по Украине. Все последствия той ночной воздушной атаки - в материале РБК-Украина.

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