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"Русскому миру" не место в Киево-Печерской Лавре, - Порошенко

Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Сергей Новиков

Пятый президент Петр Порошенко заявил, что "русской миру" не место в Киево-Печерской Лавре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в Facebook.

"Только что завершилась служба на Вербное воскресенье, на Вход Господень в Иерусалим. И очень важно, что это произошло в Трапезном храме Киево-Печерской Лавры. Вы бы видели, как горят глаза у всех верующих Православной церкви Украины. О чем они молятся? Они точно молятся за нашу победу. И они не сомневаются, что Господь услышит наши молитвы. Но они молятся и за победу на духовном фронте. Чтобы отсюда "рука Москвы" ушла. Чтобы здесь, в Киево-Печерской Лавре не было "русского мира" , – сказал Порошенко.

По его мнению, как доказательство того, что УПЦ Московского патриархата - на самом деле это российская православная церковь в Украине, обнародованы факты, что большинство иерархов имеют российское гражданство. Хочу напомнить, что Конституция Украины не предусматривает двойного гражданства. И если ты принял российское гражданство - то ты не украинец", - добавил Порошенко.

Напомним, ранее сообщалось, что митрополит Православной церкви Украины Эпифаний проведет службу на Пасху, которая приходится на 16 апреля, в Успенском соборе в Киево-Печерской Лавре.

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