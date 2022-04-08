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Лише стійкий мир. Україну не цікавить тимчасове перемир'я з Росією, - Подоляк

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Київ, П'ятниця 08 квітня 2022 09:59
Лише стійкий мир. Україну не цікавить тимчасове перемир'я з Росією, - Подоляк Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Мілан Лєліч

Українська сторона на даний момент не зацікавлена в домовленостях про тимчасове перемир'я з Російською Федерацією. Києву потрібен стійкий мир.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

За його совами, тимчасове перемир'я з Росією завжди залишається шляхом до подальшої ескалації і війни.

"Його не може бути. Необхідно застовпити такі умови, які не дозволять РФ навіть думати про те, щоб стріляти по території України або переходити наші кордони. Тимчасове перемир'я - це стимулювання РФ до подальших агресивних дій", - додав Подоляк.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ООН домовляється про гуманітарне перемир'я в різних частинах України. Заступник генсека ООН з гуманітарних справ Мартін Гріффітс вважає, що це допоможе врятувати багато життів.

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