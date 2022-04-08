Лише стійкий мир. Україну не цікавить тимчасове перемир'я з Росією, - Подоляк

Українська сторона на даний момент не зацікавлена в домовленостях про тимчасове перемир'я з Російською Федерацією. Києву потрібен стійкий мир.

За його совами, тимчасове перемир'я з Росією завжди залишається шляхом до подальшої ескалації і війни.

"Його не може бути. Необхідно застовпити такі умови, які не дозволять РФ навіть думати про те, щоб стріляти по території України або переходити наші кордони. Тимчасове перемир'я - це стимулювання РФ до подальших агресивних дій", - додав Подоляк.