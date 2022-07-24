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Окупанти в Херсоні змушують бізнес платити "податки" і отримувати паспорти РФ

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Херсон, Неділя 24 липня 2022 15:58
Окупанти в Херсоні змушують бізнес платити "податки" і отримувати паспорти РФ Фото: херсонців змушують отримувати паспорти РФ (wikimedia by MediaPhoto Org)
Автор: Юлія Бойко

Російські окупанти в Херсоні змушують місцевих підприємців перереєструвати бізнес, але для цього треба отримати паспорт Російської Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Херсонської обласної військової адміністрації.

Повідомляється, що окупована область майже два місяці залишається без зв'язку українських мобільних операторів. Інтернет поки працює, але трафік йде через Росію, тому багато сервісів працюють тільки через VPN. Ринки і магазини заповнили завезені з Росії товари з маркуванням відомих українських брендів.

"У Херсоні окупаційна влада змушує підприємців пройти так звану процедуру перереєстрації і працювати за російським законодавством, сплачуючи податки окупантам. Для того щоб "зареєструватися" треба отримати російський паспорт", - йдеться в повідомленні.

У Скадовську захоплено приміщенні редакції газети "Чорноморець", де на сьогодні випускають пропагандистські брошури. Херсонська державна морська академія тимчасово не проводить навчання в Херсоні. Оголошення про вступ до вишу - виключно ініціатива окупаційної влади.

Нагадаємо, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк запропонував окупантам залишити Херсон, оскільки "коло можливостей стає вужчим".

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