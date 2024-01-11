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"Русский мир" давно готовился. Как пропаганда РФ влияет на украинцев в Европе

Фото: Митинг украинских беженцев в Португалии (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Проекты российской пропаганды за границей целенаправленно влияют на украинских беженцев. В частности, с первых дней войны Русская православная церковь открыла субботние школы для украинских детей.

Об этом рассказал глава Союза украинцев Португалии и вице-президент Всемирного конгресса украинцев Павел Садоха, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Он отметил, что российская пропаганда начала с первых дней войны работать над влиянием на украинских беженцев за границей.

"У нас создалось впечатление, что "русский мир" давно готовился к тому, что когда они начнут атаковать, будет большая миграция в европейские страны. С первых дней здесь начали действовать проекты, созданные фондом "Русский мир" или "Россотрудничеством". А больше всего – проекты Русской православной церкви, которая даже создавала детские субботние школы, чтобы сразу работать с украинскими детьми", – рассказал Павел Садоха.

Украинская община Португалии сообщает о таких проектах местным властям и Министерству образования Португалии, отправляет обращения для прекращения российских проектов.

"В Португалии сейчас, к счастью, фонд "Русский мир" прекратил свою деятельность, но продолжает работать в других странах. Украине важно обратить внимание на то, что эти ячейки российской пропаганды просто привлекают к себе наших людей, особенно живущих в русскоязычной среде, религиозной среде, которую контролировала Москва. С этими людьми нужно активно работать", – отметил он.

По словам вице-президента СКУ, сейчас для мировых украинских организаций важно вернуть украинских беженцев в украинскую среду, спобствовать их возвращению в Украину или работать над созданием украинских сообществ за границей.

Напомним, мы писали, что в Чехии российские дезинформационные сайты и определенные политические силы используют приток беженцев для разжигания социального напряжения.

Также мы рассказывали, что в европейских странах посылали фейковые письма беженцам. В поддельных сообщениях говорилось о сборе информации о мужчинах.

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пропагандистПортугалия