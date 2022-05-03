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Російські війська під ранок вдарили по Миколаївській області

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Миколаївська область, Вівторок 03 травня 2022 09:34
Російські війська під ранок вдарили по Миколаївській області Фото: голова Миколаївської ОВА Віталій Кім (nikvesticom)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 4 травня російські окупанти завдали чергового удару по Миколаївській області. Зараз інформація з'ясовується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Миколаївської ОВА Віталія Кіма в Telegram.

"Щодо обстановки в області. Відносно спокійно. Два обстріли, які були, без жертв. Зараз ще прилетіло в один район за містом, дізнаватимуся що там", - розповів він.

Нагадаємо, вчора ввечері один з районів Миколаєва потрапив під ворожий обстріл. В результаті обстрілу спалахнула пожежа.

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