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Росіяни завдали авіаудару по центру Краматорська: є жертви

Фото: росіяни завдали авіаудару по центру Краматорська (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Російські окупанти завдали авіаудару по центру Краматорська Донецької області. Внаслідок ворожої атаки є загиблі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Краматорська Олександра Гончаренка в Facebook.

Фото: росіяни завдали авіаудару по центру Краматорська (facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko)

"Авіаракетний удар по центральній частині Краматорська. Є жертви. З’ясовуємо наслідки, працюють рятувальні служби.
Залишайтесь в укритті, небезпека не минула", - написав він.

Нагадаємо, за даними ранкового Генштабу на Краматорському напрямку ворог намагається оволодіти населеними пунктами Верхньокам’янське та Григорівка.

Нагадаємо, нещодавно окупанти декілька днів підряд обстрілювали Краматорськ з РСЗВ.

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КраматорськАвіаудари