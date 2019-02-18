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СБУ ініціювала зустріч з Онуфрієм

Новини » Політика    18.02.2019 - 17:07
СБУ ініціювала зустріч з Онуфрієм
Фото: митрополит Онуфрій (president.gov.ua)

Онуфрія планують поінформувати про екстремістські акції

В Службі безпеки України (СБУ) ініціювали зустріч з предстоятелем Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) Онуфрієм. Про це на брифінгу щодо викриття спроб спецслужб РФ дестабілізувати ситуацію в країні на релігійному підґрунті заявив голова СБ України Василь Грицак, повідомляє кореспондент РБК-Україна

Як зазначається, зустріч ініціювали, щоб поінформувати предстоятеля УПЦ МП про відомості, пов'язані з екстремістськими акціями.

"Вчора ми ініціювали зустріч з Онуфрієм, щоб донести до нього відомості, пов'язані з екстремістськими акціями" , - сказав Грицак. 

Він закликав не роздмухувати релігійну ворожнечу. 

"Хочу зазначити, що не варто роздмухувати релігійну ворожнечу. В матеріалах, якими ми сьогодні володіємо, йдеться про те, що спецслужби РФ хочуть залякувати священнослужителів УПЦ МП шляхом повідомлень та дзвінків із погрозами. Це робиться навмисно, щоб реакція священнослужителів була більш правдоподібною", - додав глава СБУ.

РБК-Україна писало, у СБУ заявили, що виконавцям за підпал храмів у Запоріжжі обіцяли 2 тис. доларів. Загалом у "ДНР" планували напади ще на 20 церков в Україні.

Нагалаємо, предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній заявив, що предстоятель Української православної церкви (УПЦ) Московського патріархату Онуфрій після Об'єднавчого собору з канонічної точки зору став митрополитом Російської православної церкви.

 

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