СБУ ініціювала зустріч з Онуфрієм

Фото: митрополит Онуфрій (president.gov.ua)

Онуфрія планують поінформувати про екстремістські акції

В Службі безпеки України (СБУ) ініціювали зустріч з предстоятелем Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) Онуфрієм. Про це на брифінгу щодо викриття спроб спецслужб РФ дестабілізувати ситуацію в країні на релігійному підґрунті заявив голова СБ України Василь Грицак, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Як зазначається, зустріч ініціювали, щоб поінформувати предстоятеля УПЦ МП про відомості, пов'язані з екстремістськими акціями.

"Вчора ми ініціювали зустріч з Онуфрієм, щоб донести до нього відомості, пов'язані з екстремістськими акціями" , - сказав Грицак.

Він закликав не роздмухувати релігійну ворожнечу.

"Хочу зазначити, що не варто роздмухувати релігійну ворожнечу. В матеріалах, якими ми сьогодні володіємо, йдеться про те, що спецслужби РФ хочуть залякувати священнослужителів УПЦ МП шляхом повідомлень та дзвінків із погрозами. Це робиться навмисно, щоб реакція священнослужителів була більш правдоподібною", - додав глава СБУ.

РБК-Україна писало, у СБУ заявили, що виконавцям за підпал храмів у Запоріжжі обіцяли 2 тис. доларів. Загалом у "ДНР" планували напади ще на 20 церков в Україні.

Нагалаємо, предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній заявив, що предстоятель Української православної церкви (УПЦ) Московського патріархату Онуфрій після Об'єднавчого собору з канонічної точки зору став митрополитом Російської православної церкви.