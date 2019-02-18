ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Президент назвав кількість парафій, які перейшли до ПЦУ

Новини » Суспільство    18.02.2019 - 14:51
Президент назвав кількість парафій, які перейшли до ПЦУ
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

До ПЦУ вже перейшли 320 парафій

До Православної церкви України (ПЦУ), станом на 18 лютого, перейшли вже 320 парафій. Про це заявив президент України Петро Порошенко під час робочої поїздки до Івано-Франківської області, повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Адміністрації президента України.

Президент зазначив, що зараз до за один місяць переходить більше парафій, ніж за останні п'ять років. 

"Після цього (отримання томосу про автокефалію, - ред.) вже 320 парафій приєдналися до нашої церкви. П'ять з них - на Франківщині, на Прикарпатті. Парафії і громади. Можу наголосити, що зараз за один місяць переходить більше парафій, ніж за попередні 5 років. І дуже важливо, що ніхто нікого не примушує", - наголосив Порошенко.

Раніше представник президента у Верховній раді, народний депутат Ірина Луценко заявляла, що очікується, що до кінця 2019 року до ПЦУ перейдуть тисячі громад.

Зокрема, станом на початок лютого до ПЦУ перейшли 200 парафій. 

РБК-Україна писало, що 31 січня 2019 року набрав чинності закон про процедуру зміни підпорядкування релігійних громад, зокрема, перехід у ПЦУ. Закон визначає перелік документів, які необхідно подати для реєстрації статуту (положення) релігійної громади.

Москва хоче усунути Порошенка від влади в Україні, - Волкер Епіфаній не виключає реформу церковного календаря
Новини України ПЦУПорошенко Петро
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся