Румунія заморозить тарифи на газ і електрику для споживачів до 2022

Зокрема, ціни на електроенергію будуть заморожені з 1 березня

Цены на газ и электроэнергию для бытовых потребителей Румынии заморозят до 2022 года. Об этом заявили в Национальном агентстве по регулированию в энергетике, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

Так, цены на газ уже заморожены, а на электроэнергию - будут заморожены с 1 марта.

"Цены на природный газ заморожены с 1 января 2019 года до 28 февраля 2022 года. Аналогичная процедура вступит в силу с 1 марта нынешнего года и на цены на электроэнергию", - отметили в нацагентстве.

Указано, что бытовые потребители газа и электроэнергии, которых не устраивают нынешние цены поставщиков, свободно могут разорвать контракт и выбрать себе других поставщиков энергоносителей, которые продают газ и электроэнергию по более выгодным для них ценам.

Напомним, 1 января 2019 года Румыния начала председательство в Совете Европейского союза (ЕС). Отмечалось, что это первое председательство Румынии после вступления в Евросоюз в 2007 году. Страна будет возглавлять Совет Евросоюза в течение полугода.

Как писало РБК-Украина, Европейский парламент в декабре 2018-го проголосовал за принятие Румынии и Болгарии в Шенгенское безвизовое пространство.