Румунія заморозить тарифи на газ і електрику для споживачів до 2022

Ілюстративне фото (facebook.com progas ua)

Зокрема, ціни на електроенергію будуть заморожені з 1 березня

Ціни на газ і електроенергію для побутових споживачів Румунії заморозять до 2022 року. Про це заявили в Національному агентстві з регулювання в енергетиці, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

Так, ціни на газ вже заморожені, а на електроенергію - будуть заморожені з 1 березня.

"Ціни на природний газ заморожені з 1 січня 2019 до 28 лютого 2022 року. Аналогічна процедура набуде чинності з 1 березня нинішнього року і на ціни на електроенергію", - зазначили в нацагентстві.

Вказано, що побутові споживачі газу і електроенергії, яких не влаштовують нинішні ціни постачальників, вільно можуть розірвати контракт і обрати собі інших постачальників енергоносіїв, які продають газ і електроенергію за більш вигідними для них цінами.

Нагадаємо, 1 січня 2019 року Румунія розпочала головування у Раді Європейського союзу (ЄС). Зазначалося, це перше головування Румунії після вступу до Євросоюзу в 2007 році. Країна буде очолювати Раду Євросоюзу протягом півроку.

Як писало РБК-Україна, Європейський парламент у грудні 2018-го проголосував за прийняття Румунії та Болгарії до Шенгенського безвізового простору.