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Румунія просить Україну заявити про невизнання молдавської мови

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Бухарест, П'ятниця 05 листопада 2021 19:01
Румунія просить Україну заявити про невизнання молдавської мови Фото: держсекретар румунського МЗС Дан Некулеску (mae.ro)
Автор: Сергей Новиков

Румунія просить Україну офіційно заявити про невизнання молдавської мови. А також повторила, що права румунської меншини в Україні залишаються центральним питанням двостороннього порядку денного.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МЗС Румунії.

Повідомляється, що напередодні держсекретар румунського МЗС Дан Некулеску приймав заступника голови Офісу президента України Ігоря Жовкву. Сторони обговорили відносини між країнами з акцентом на становищі румунської національної меншини в Україні, а також питання безпеки на Чорному морі.

Румунська сторона підтвердила, що права румунської меншини в Україні залишиться центральним питанням двостороннього порядку денного.

"Держсекретар повторив у цьому контексті вже звернене до української сторони прохання про офіційне визнання відсутності так званої "молдавської мови", - йдеться в заяві.

Крім того, румунська сторона висловила зацікавленість у відкритті нових прикордонних пунктів пропуску.

Зазначимо, згідно з конституцією Молдови державною є молдавська мова. Водночас у Декларації про незалежність йдеться, що державною є румунська мова. КС Молдови в 2013 році визначив вищу силу тексту Декларації над конституцією.

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